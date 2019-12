Si finge tecnico della Sisal e si autocarica tremila euro sulla carta: truffatore alla sbarra

URBINO - Aveva fatto credere al punto vendita Unieuro di Urbino di essere un rappresentante della Sisal, segnalando che uno dei terminali utilizzati presentava dei problemi.

Con la scusa di “riallineare l’apparecchio”, strumento simile a un pos che permette di fare ricariche telefoniche, pagamenti di bolli auto o bollettini postali, secondo l’accusa si è effettuato via telefono tre ricariche da 987,65 euro ciascuna, per un totale da 3.000 euro circa, su più carte di credito prepagate. L’accusa è di truffa e sostituzione di persona - come riporta il Ducato -. Secondo il pm l’uomo è entrato in azione il 14 marzo 2017 dopo aver contattato il negozio del centro commerciale di Santa Lucia con un’email. Il messaggio di posta elettronica, firmato dall’uomo, era molto simile a quelli inviati da Sisal – ha spiegato il direttore del centro commerciale chiamato a testimoniare – in quei giorni poi il terminale presentava dei problemi, per questo il personale del punto vendita si è fidato. La scoperta della truffa, invece, è avvenuta subito dopo: al ricevimento della fattura di ricariche a più carte prepagate. Prossima udienza il 22 settembre 2020.

