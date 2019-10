«Lei ha vinto un premio» Ma l'annuncio del market è una truffa online

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Illudono i clienti Conad di aver vinto un premio ma è solo un escamotage per rubare i dati e magari ripulire loro anche il conto corrente. Nessuno in città sembra sia caduto nella trappola digitale, che si sta manifestando tramite messaggi sul cellulare o email. In via preventiva però il Conad della Cesanella ha voluto diffondere sulla sua pagina Facebook la modalità di questa nuova truffa che sfrutta il concorso per i 60 anni di Conad, facendo credere che si tratti proprio di quello.In realtà è solo un’attività di raccolta dati, meglio nota come phishing, non autorizzata da Conad di cui però utilizzano nome e marchio. Gli unici concorsi e operazioni ufficiali e autorizzati sono quelli che vengono promossi all’interno del sito della Conad. La nuova truffa, messa a punto in questi giorni, consiste nell’inviare un sms o una mail in cui si congratulano con i vincitori della settimana per aver vinto premi, che possono essere telefoni cellulari piuttosto che computer. Per confermare bisogna cliccare in un indirizzo web con la garanzia di ricevere poi il regalo a casa entro 48 ore. Per poter ricevere il regalo però il malcapitato deve fornire una serie di dati sensibili che vengono quindi illecitamente rubati. In qualche caso è stato richiesto anche il numero della carta di credito, probabilmente per accedere al conto corrente.