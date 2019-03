Sposta i mobili ma vola fuori ​dalla finestra per tre metri: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBANIA - Stava lavorando in una casa in campagna insieme ai due fratelli, spostando mobili quando ha perso l’equilibrio finendo contro una finestra aperta ed è precipitato di sotto. L’incidente è accaduto a Porta Celle ieri mattina: vittima un uomo di 78 anni che è caduto compiendo un volo di circa tre metri. L’impatto con cemento gli ha procurato un trauma cranico e polifratture per i quali è stato trasportato in eliambulanza a Torrette di Ancona. È stato il personale sanitario del 118 di Sassocorvaro a chiedere l’intervento dell’elisoccorso.