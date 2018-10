Dini ai domiciliari: potrà â€‹andare al funerale della moglie Maria Grazia

di Eugenio Gulini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - È toccato all’avvocato Riberti comunicare nel carcere di Villa Fastiggi al suo assistito Giuseppe Dini,Una situazione drammatica della quale il legale non ha voluto parlare. Di certo attorno al funzionario dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro, si è stretto un cordone di attenzione per monitorare il suo stato d’animo e scongiurare ulteriori scelte estreme.Ieri il gip Vito Savino ha stabilito per Dini la detenzione domiciliare presso alcuni familiari. Evidentemente una cella non poteva essere il luogo ideale per un uomo che ha subito un lutto così improvviso e denso di complicazioni personali. Dini potrà inoltre partecipare oggi all’ultimo saluto alla moglie, 45 anni, la cui vita si è conclusa nelle acque del fiume Metauro. Il funerale di Maria Grazia Faggiolini si terrà alle 15 nella Chiesa di Santa Maria Nuova.