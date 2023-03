ASCOLI - Subito la firma di contratti di progettazione e per l’avvio di cantieri relativi a 35 scuole picene e 21 fermane da mettere in sicurezza dal punto di vista sismico. La strada, adesso, è tutta in discesa, con il benestare del commissario alla ricostruzione Guido Castelli, grazie allo sblocco della gara collettiva gestita da Invitalia - finalmente conclusa dopo quasi un anno di attesa - a seguito di due specifici accordi quadro. La ricostruzione scolastica, dunque, pigia ora sull’acceleratore per recuperare un po’ del tempo perduto.

E questo consentirà anche all’Arengo, oltreché alle Provincia di Ascoli e Fermo e dei Comuni fermani stringere i tempi per far decollare gli interventi e velocizzare l’arrivo di gru e impalcature in altre sedi scolastiche del territorio, così come nel Fermano. Nel Piceno, in concreto, proprio grazie all’aggiudicazione di tutte le gare progettuali e per l’appalto di lavori sulle scuole di riferimento degli enti che avevano aderito a questi accordi quadro, si accorciano i tempi per 11 scuole comunali ad Ascoli, 9 edifici scolastici di istituti superiori nel capoluogo e in provincia e 13 altri edifici scolastici in 6 comuni piceni.



La notizia della conclusione della gara gestita da Invitalia sulla base di due accordi quadro, è arrivata ieri durante una riunione in videoconferenza a cui hanno preso parte il commissario straordinario per il sisma 2016, Castelli, e i 72 soggetti attuatori. Imprese e professionisti che avevano risposto alla gara per affidare vari servizi, dalle progettazioni ai collaudi, e sbloccare nuovi cantieri. «Interventi di questo tipo – rimarca Castelli - hanno un valore ulteriore in tutta l’area colpita dal sisma. L’obiettivo di tutti noi è fare presto e bene e questo significa anche assistere al meglio i Comuni e gli enti proprietari delle scuole nel delicato passaggio dai progetti ai cantieri veri e propri. Grazie al supporto di Invitalia, anche in fase di attuazione, sarà possibile la migliore e più veloce realizzazione degli interventi. Oggi finalmente i soggetti attuatori saranno in grado di attivare i servizi di progettazione e di procedere verso la cantierizzazione». Dunque, per le scuole incluse negli accordi quadro ora sarà possibile partire con i progetti, mentre, per quelle che erano già dotate di progetto si potranno contrattualizzare le imprese per l’avvio dei lavori.



Questa scorciatoia, seppure arrivata dopo un’attesa prolungata, consentirà all’Arengo di sbloccare, come detto, progettazioni e avvio di cantieri per 11 sedi scolastiche comunali: asilo nido “Lo Scarabocchio” (1,5 milioni); Scuola di architettura e design al convento dell’Annunziata (2.384.500 euro); Scuola di architettura sede Lungo Castellano (3.147.000 euro inclusivi di una integrazione di 50milaeuro); scuola primaria Falcone e Borsellino per la parte in muratura (1,6 milioni di euro); sede della Facoltà conservazione beni culturali (1. 910.000 euro); scuola elementare e materna “Malaspina” (4,5 milioni); scuola Don Bosco - San Filippo (4,1 milioni); nuovo polo “D’Azeglio” (6 milioni); scuola primaria “Don Giussani” (4,5 milioni); nuova costruzione polo scolastico “Cantalamessa” (3,2 milioni); costruzione polo scolastico “Ceci” (4,5 milioni); palestra e scuola San Filippo (2.190.000 euro). Si sbloccano anche 9 interventi gestiti dalla Provincia di Ascoli: Istituto agrario (4.768.000 euro), Ipsia Guastaferro ( 2.431.800 euro con integrazione di 750mila euro); Istituto “Fermi” (3,2 milioni); Itc Capriotti (4 milioni di euro); Itis Mazzocchi (1.029.000 euro); liceo scientifico “Orsini” (1.750.000 euro per il corpo B e 1 milione di euro per il corpo A); Itcg “Fazzini (2.510.000 con integrazione di 700mila euro); liceo classico “Leopardi” (1.125.000 euro). Sbloccati anche 4 interventi a Castel di Lama, 3 a Monsampolo, 2 a Rotella, 1 a Cupra Marittima, 2 a Folignano e 1 a Spinetoli. Nel Fermano sblocco per 2 interventi gestiti dal Comune di Fermo, 9 dalla Provincia di Fermo e 5 nei comuni di Torre San Patrizio, Grottazzolina, Montappone Monte Urano e Belmonte Piceno.