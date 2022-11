Carriera (Rinascimento): «Ricci, richiesta di stato di emergenza vergognosa: qui la vita è regolare»

PESARO - Terremoto, interviene nel dibattito anche Umberto Carriera, segretario nazionale di Rinascimento, che vede Vittorio Sgarbi ricoprire il ruolo di sottosegretario alla cultura nel governo Meloni. «Da oltre 6 anni nel sud delle Marche, si vive nei 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 dopo il 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐞𝐦𝐨𝐭𝐨 del 2016 con famiglie intere senza casa e senza dignità. Li servivano e servono interventi e soldi».

«Il rispetto questo sconosciuto»

«Chiedere lo stato di emergenza oggi nella provincia di Pesaro per delle scosse che non hanno portato per fortuna alcun danno a famiglie (si ricorda che gli evacuati sono stati complessivamente oltre 100, ndr) e attività che vivono e lavorano regolarmente senza alcun problema, è un atto vergognoso che ha il solo obiettivo di fare propaganda politica per una sinistra allo sbando e sempre meno credibile. Il rispetto questo sconosciuto».