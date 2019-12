Completamente ubriaco si aggira per il paese con una balestra in mano: scatta la denuncia

TERRE ROVERESCHE - Non è chiaro se fosse consapevole di girare praticamente armato, visto che era così ubriaco da risultare in stato confusionale. Sta di fatto che nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 4.30 un 41enne di Orciano è stato sorpreso dai carabinieri mentre vagava per le vie del centro storico di Orciano di Pesaro brandendo una balestra.

I militari lo hanno subito fermato trovandolo in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta chiaramente ad abuso di alcol, proprio mentre imbracciava una balestra fortunatamente priva di dardo. La bravata è costata all’uomo una denuncia per porto illegale di arma bianca in luogo pubblico.

