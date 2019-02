Scoppia la lite per le slot machine: gli sferra una coltellata al volto

di Luigi Benelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Litigano per soldi davanti alle slot, finisce a coltellate. È successo nella tarda serata di ieri, in un bar nella zona della stazione ferroviaria. Secondo quanto ricostruito nell’immediato dalla squadra volante della polizia, due tunisini, entrambi di 55 anni, regolari sul territorio avrebbero avuto un diverbio mentre stavano giocando alle slot machine. Parole che sono diventate insulti, fino a che uno dei due ha mollato un pugno in faccia all’altro facendogli uscire molto sangue dal naso. Per tutta risposta lui ha tirato fuori un coltellino e ha colpito il rivale sul volto. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine per fermare i due. La volante era già in zona e si è precipitata al locale. È stata chiamata anche l’ambulanza perché i due necessitavano di cure e sono stati portati entrambi al pronto soccorso. Piantonati a vista dagli agenti, dovranno raccontare la loro versione dei fatti.