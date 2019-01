Ubriaco fugge dall'ambulanza â€‹e semina il panico tra auto e binari

di Stefano Rispoli

ANCONA - Il suo deprecabile e pericolosissimo show è andato avanti per due ore. Tanto hanno impiegato le forze dell’ordine e il personale del 118 per fermare e riportare alla calma un tunisino di 29 anni che ieri mattina ha dato il peggio di sé, alterato com’era dall’alcol e forse da qualche altra sostanza. Non è finito sotto un’auto o un treno per puro caso, ma quel che è peggio è che ha messo a repentaglio non solo la sua incolumità, ma anche quella di tante persone. Eppure all’inizio tutto sembrava potersi concludere senza troppa difficoltà quando, attorno alle 10, da piazza d’Armi è arrivata la segnalazione di alcuni passanti impauriti da quel ragazzo, alto e robusto, che si aggirava barcollando fra le bancarelle del mercato e infastidiva la gente.