Infastidito da una lite scaglia una freccia con la balestra e uccide un uomo di 41 anni

GENOVA - Un uomo di 41 anni è morto dopo essere stato colpito al torace da una freccia scagliata da una balestra nel centro di Genova. Inutili i tentativi di salvarlo con un trapianto di fegato: la vittima è deceduta durante l'operazione all'ospedale San Martino. A scagliare la freccia un artigiano italiano di 63, Evarito Scalco, che era stato infastidito dai rumori causati da una lite in strada tra il 41enne peruviano e un altro sudamericano. Tra i sudamericani e 'l'arciere' c'era stato un battibecco con scambio di minacce. La vittima si chiamava Romero Miranda Alfredo Javier.

Chi è l'artigiano che ha scagliato la freccia

L'arrestato ora dovrà rispondere di omicidio. L'uomo, dopo aver scagliato la freccia, è sceso in strada ed ha cercato di estrarre dal corpo del ferito il dardo che siè spezzato. I militari hanno sequestrato in casa di Scalco tre archi e trenta frecce tutte costruite da lui. Secondo quanto ricostruito, l'uomo è un artigiano originario della provincia di Varese, che ha la passione per archi e frecce che costruisce da solo.

Infastidito dalla lite

Ai militari ha raccontato di avere sentito i due litigare sotto casa sua e di averli invitati più volte a smettere. I due, per tutta risposta, lo hanno insultato e avrebbero lanciato degli oggetti contro la sua finestra. L'artigiano li ha minacciati di prendere l'arco per spaventarli ma loro hanno risposto con altre minacce. A quel punto ha imbracciato l'arma artigianale e scoccato il dardo che ha trafitto uno dei due.