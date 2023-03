Litiga con un amico e lo colpisce al collo con un dardo di balestra, poi con il machete: salvo grazie alla felpa

FERRARA - Tentato omicidio nella notte a Mesola, in provincia di Ferrara. La violenza è scattata dopo una discussione in casa tra amici, entrambi 28enni. Uno dei due ha ferito l'altro lanciandogli un dardo al collo con una balestra professionale per poi infierire colpendolo più volte alla schiena con un machete.

La droga trovata in casa

La vittima, un 28enne di Ferrara, si è salvata solo grazie alla felpa che ha frenato la freccia e, riuscito a uscire in strada grondante di sangue, è stato soccorso in tempo da alcuni passanti e trasportato d'urgenza in ospedale dove si rimetterà in un mese. È successo intorno alla mezzanotte di ieri a Bosco Mesola, frazione in provincia di Ferrara. Il ragazzo che lo ha ferito è stato arrestato per tentato omicidio e possesso di droga: in casa i carabinieri gli hanno poi trovato diverse dosi di stupefacenti.