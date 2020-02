Lo struzzo fugge per tre giorni a cento all'ora: catturato solo quando è ormai stremato

TAVULLIA - Beep Beep in fuga nelle campagne del Pesarese per tre giorni. Uno struzzo scappato ad un’azienda della Romagna si è fatto una bella scampagnata. Tre giorni di pura libertà che lo hanno lasciato stremato. È stato catturato ieri a fine mattinata dai carabinieri forestali della stazione di Pesaro che hanno coordinato una task force di cui facevano parte anche i servizi veterinari.

Se le campagne romane vivono il mito della pantera nera e quelle intorno al Parco della Gola della Rossa e di Frasassi, dell’orso bruno, il Montefeltro ha condiviso i giorni della merla con la sagoma di un uccello gigante che vagava per valli e colline. Niente di fantastico, ma uno struzzo sfuggito ad un ristorante riminese. La denuncia della fuga dell’animale risale a sabato. L’uccello esotico era scappato dal recinto di “Villa I Tramonti” nel comune di Saludecio. Nonostante la sua mole, un esemplare adulto ha un’altezza che varia dai 2,50 metri ai 3, una lunghezza dalla punta del becco alla fine della coda di 180 cm, pesa tra 120 e 160 kg, riesce a raggiungere una velocità con punte addirittura di 100 km all’ora. Sono le segnalazioni di automobilisti o di escursionisti che lo avvistavano da lontano ad aver consentito di rimanere sempre sulle sue tracce anche se, in molti, erano convinti di essere stati ingannati dalla nebbia o dal crepuscolo. Poi questa mattina è stato visto dal proprietario di un fondo nel comprensorio di Tavullia, che immediatamente ha lanciato l’allerta e fatto scattare la task force che lo ha catturato non senza difficoltà. È stato circondato con calma – l’animale è molto sensibile di cuore – imbrigliato con professionalità e trasferito in un battibaleno nel suo recinto nel riminese.

