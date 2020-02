Ascoli, il vento fa crollare alberi e comignoli: all'ospedale un uomo travolto dalla guaina di un tetto

ASCOLI - Giornata infernale per i vigili del fuoco di Ascoli, chiamati ad un miriade di interventi per la tempesta di vento che ha spazzato l'intera a provincia. Nel capoluogo un uomo è anche rimasto ferito.

E' successo in via dei Sabini ad Ascoli, dove un uomo è rimasto ferito a causa della caduta della guaina a copertura di un tetto. Soccorso dal 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni, ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi. I vigili del fuoco sono dovuti intervenure, sempre ad Ascoli, in piazza Sant'Agostino dove è caduto un comignolo e la zona è stata messa in sicurezza.

