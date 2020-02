Ascoli, il papagallo in fuga da giorni guarda tutti dall'alto al mercato ittico. Poi va al bar: catturato

ASCOLI - Fatale è stata la visita, ieri pomeriggio, al bar... Picchio di via Tolentino per il pappagallo che da giorni svolazzava nel quartiere di Piazza Immacolata. Il volatile, entrato nel locale, è stato bloccato dai titolari che ora attendono di riconsegnarlo al proprietario.

Il pennuto, forse stanco di svolazzare, ieri mattina si era è appollaiato sopra un trespolo improvvisato, all’interno del mercato coperto di via Recanati, intento ad osservare il lavoro di un venditore di pesce. Nella tarda mattinata di venerdì, aveva messo in subbuglio il quartiere di Piazza Immacolata e mandato in tilt il traffico perché una squadra dei vigili del fuoco, intervenuta nei pressi del ponte di Porta Maggiore con un’autoscala, ha cercato di catturarlo, rallentando le vetture in transito. A nulla è valso, per acciuffarlo anche l’utilizzo di un bel pappagallo femmina. Di recente, si è sistemato sul balcone di una appartamento, ma alla vista degli... umani ha emesso uno strillo ed è volato via.

