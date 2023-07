Maxi svastica disegnata sulla spiaggia da bambini tedeschi in vacanza, con i loro genitori, a Pesaro. Bagnanti basiti, rivolta social

PESARO - Invece di fare castelli di sabbia hanno disegnato, sull'arenile di Sottomonte, una maxi svastica accompagnata da alcune parole in tedesco e una SS. A realizzarla - cosa che ha lasciato letteralmente basiti molti bagnanti presenti - sarebbe stato un gruppetto di bambini tedeschi, con i loro genitori, in vacanza a Pesaro. «Da lontano sembrava un'opera d'arte» ma avvicinandosi si è scoperto che "l'opera" in realtà era una grande croce uncinata, simbolo identificativo del nazismo.

Il video

Il video, rilanciato dal gruppo social "Welkome to pesre", in poco tempo è diventato virale raccogliendo diversi commenti. "Non sanno cosa fanno, possono tornare a casa alla svelta" ha scritto un utente, interpretando il pensiero di molti. Ignoranza e leggerezza dei bambini che non sapevano, veramente, cosa stessero disegnando? E i genitori? Non hanno visto o, peggio, hanno lasciato fare? In ogni caso si tratta di uno sfregio, seppur fatto sulla sabbia e quindi subito cancellabile, in un territorio (dove passava la Linea Gotica) simbolo della lotta al nazifascismo e dove oggi, ancora, ad ogni scavo è facile ritrovare bombe della Seconda Guerra Mondiale inesplose (una delle ultime in ordine di tempo, lo ricorderete, a dicembre del 2022 nei pressi della strada Montefeltro e che aveva obbligato i 900 residenti della frazione di Case Bruciate ad una evacuazione di massa).