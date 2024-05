MONTE PORZIO La partecipazione alle amministrative dell’8 e 9 giugno della lista ‘Insieme per il futuro’ è sospesa. A comunicarlo è il candidato sindaco Marco Moscatelli: «Per motivi prettamente burocratici, ho avuto stamane (ndr ieri) notizia che la nostra lista è stata ricusata, per il momento, dalla sottocommissione elettorale circondariale di Pergola e pertanto, allo stato, la sua partecipazione è sospesa».



Nello specifico sembrerebbe sorto un problema con i fogli dei sottoscrittori. «Nella certezza di avere agito nel rispetto delle normative di riferimento abbiamo dato mandato ai legali di valutare ogni opportuna iniziativa del caso volta a tutelare i nostri interessi. Speriamo - sottolinea Moscatelli - che sia concesso a tutti i cittadini il diritto di scelta».

La lista



In lista ci sono Diego Anniballi, Daniele Biagioli, Matteo Bugugnoli, Sonia Capoccia, Federico Falchetti, Ombretta Ghironzi, Gualfardo Mancini, Aissatou Ndaw, Wiliam Serfilippi, Vittoriano Solazzi.

Si procederà con il ricorso al Tar che dovrebbe pronunciarsi in pochi giorni. Pertanto, nell’attesa, tutte le iniziative pubbliche di incontro con gli elettori sono state rinviate a eventuali date future da fissare.

Al momento, quindi, l’unica lista in campo è ‘Nuova identità comune’ che candida sindaco il consigliere comunale di maggioranza uscente Bruno Sebastianelli.