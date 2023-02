Silvia Romano, chiesta l'archiviazione per il sequestro e per la onlus fanese Africa Miele

FANO - Era stata sequestrata in Kenya per 18 mesi. Silvia Romano, la cooperante della onlus fanese Africa Milele, era rapita da 8 uomini in Kenya nel novembre 2018 e liberata, dopo aver cambiato almeno 4 nascondigli, nel maggio 2020 in Somalia. I suoi banditi, accusati di sequestro, non potranno essere processati. I pm di Roma, coordinati dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, hanno infatti chiesto l'archiviazione del procedimento in cui si ipotizzava il reato di sequestro di persona per finalità di terrorismo nei confronti di tre persone. I pm hanno trovato un muro, quello alzato dalle autorità del Kenya: nessuna risposta alle tre rogatorie inviate dall'Italia. Impossibile, quindi, formalizzare le accuse ai tre attualmente sotto processo a Nairobi per il sequestro.

La richiesta anche per Adrica Miele

La novità riguarda anche la richiesta di archiviazione su eventuali responsabilità, sul fronte sicurezza, della onlus fanese Africa Miele. Secondo le ricostruzioni il rapimento sarebbe avvenuto su commissione del gruppo terroristico islamista Al Shabaab. Era stata la stessa Silvia Romano a raccontare di essere stata consegnata, dopo il rapimento, ai tre componenti del gruppo islamista.