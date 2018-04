Danilo, 24 anni, muore dopo la festa Grave l'amico che era con lui in auto

di Eugenio Gulini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOCORVARO - Rientravano da una serata di festa, tornavano a casa a Lunano Danilo Biagi, 24 anni a settembre, e l’amico Patrik Niedzielski, polacco di 26 anni, ma a Caprazzino di Sassocorvaro, lungo la Fogliense, la Golf è sbandata uscendo di strada e andando a schiantarsi contro un albero. Un bilancio pesante: Danilo Biagi, che era alla guida dell’auto è morto sul colpo, Patrik Niedzielski, lotta per la vita all’ospedale Torrette di Ancona.Le verificheL’incidente è avvenuto intorno alle 7, quando stava albeggiando da una mezzoretta. Stando ad alcune testimonianze i due amici, entrambi residenti a Lunano e operai in alcune ditte della zona. pare stessero rientrando da Pesaro dopo aver trascorso la serata del sabato a una festa insieme ad altri coetanei. Per cause in corso di accertamento, ma non si esclude un improvviso colpo di sonno, la Golf è finita fuori strada perdendo il controllo in una curva per poi andare a sbattere contro una pianta, un pino marittimo che delimita la carreggiata nei pressi di una abitazione al civico 2, lungo via Piano di Celle. L’impatto con il tronco dell’albero è stato devastante e violento distruggendo l’auto. Il conducente e il passeggero che era al suo fianco sono rimasti incastrati all’interno delle lamiere e i vigili del fuoco sono rimasti impegnati fino a quasi alle 9 per liberarli e consentire le ultimazioni della fasi del soccorso.