L'auto si schianta contro un albero Giovane muore, l'amico è gravissimo

SASSOCORVARO - Tragico incidente stradale questa mattina intorno alle 7 sulla provinciale Fogliense che da Sassocorvaro porta a Lunano nell Alto Montefeltro. Un giovane di 24 anni è morto e un altro di 26 anni versa in gravissime condizioni all ospedale di Ancona dove è stato trasportato con l'eliambulanza del 118. I due stavano rientrando a casa a Lunano quando per cause in corso di accertamento la Golf è sbandata finendo contro una pianta.I due sono rimasti incastrati e hanno dovuto essere liberati dai vigili del fuoco. Purtroppo per il conducente non c'era piu nulla da fare. Era morto sul colpo. In condizioni disperate l'amico che era a bordo al suo fianco. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione di Sassocorvaro.