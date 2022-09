SAN COSTANZO - Passa all’unanimità la mozione che chiedeva all’amministrazione comunale di attivarsi contro l’ampliamento della discarica di Monteschiantello. «Scriverò alla Provincia per pretendere una risposta veloce dall’assemblea territoriale d’ambito (Ata), che finora non c’è stata e una convocazione urgente del comitato dei sindaci», ha promesso il sindaco Filippo Sorcinelli poco prima che la mozione di Carbone, Carboni e Bevilacqua dell’opposizione venisse posta ai voti.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Chi era fra Giulio Pirani, il missionario pesarese morto all'improvviso in Benin

Carbone: istanza in Provincia

Il consigliere comunale Domenico Carbone ha inoltre aggiunto che è sua intenzione «continuare la mia battaglia a difesa del territorio e presenterò un’interrogazione in merito anche come consigliere provinciale». Il primo cittadino ha mostrato nella sala consiliare “Filippo Montesi” un passaggio della seduta dell’Ata rifiuti che si era tenuta il 29 luglio scorso convocata in videoconferenza da remoto. «In quell’occasione ho preso la parola sollecitando l’ente provinciale sul piano d’ambito e sui relativi tempi del procedimento amministrativo. Quando ci saranno fornite le risposte alle osservazioni presentate, in tutto 21 delle quali solo la nostra come amministrazione comunale di 200 pagine?».



Con la paventata chiusura delle discariche di Tavullia e Urbino gli amministratori sancostanzesi, incalzati dalla minoranza, temono infatti che si vada verso un’unica discarica provinciale, quella che sorge a Monteschiantello. La consigliera comunale Margherita Mencoboni ha ricordato che «fin dal 2008 questo della discarica è un tema al centro della discussione politica. La salute dei cittadini sancostanzesi è sempre stata la mia priorità e continuerà ad esserlo. Al 2008 risale la mia prima interrogazione e ricordo che nel 2008 era stata firmata la convenzione per l’equo indennizzo. Va dato atto all’attuale sindaco di aver mantenuto sempre un canale di ascolto reciproco con l’opposizione che era stata invece ingiustamente tacciata in passato di essere allarmista».

Alla seduta del consiglio comunale, che si è svolta martedì sera, ha partecipato una delegazione di cittadini e di esponenti dei comitati ambientalisti della val Cesano. Il Comune si è impegnato a ridurre il consumo di plastica nelle scuole e sono stati stanziati fondi per l’acquisto tramite Ato degli erogatori d’acqua che saranno installati anche nella scuola dell’infanzia di Cerasa e in municipio. La richiesta è stata approvata con il voto favorevole delle opposizioni. Una scelta che condividiamo e che va nella giusta direzione», ha sottolineato il consigliere del gruppo misto Domenico Carbone.



Gli altri temi discussi

Firmata la nuova convenzione per la gestione in forma associata del segretario comunale Claudia Conti insieme con Montemarciano che sarà il comune capofila. Dalle variazioni di bilancio recuperate risorse che copriranno la nuova pubblica illuminazione a Cerasa centro e in viale Vittorio Veneto e per il completamento dei lavori in strada Stacciola Villa. Sorcinelli ha inoltre reso noto che nell’imminente viaggio in Germania a Weisenbach per il rinnovo del gemellaggio nella delegazione dei sancostanzesi faranno parte il vicesindaco Ciani e il consigliere comunale Angelo Paolini.