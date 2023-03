Passaporti e permessi, ecco la mozione nelle Marche per accorciare i tempi: «Necessario sbloccare definitivamente»

ANCONA- «È necessario abbreviare i tempi di rilascio di passaporti e permessi di soggiorno». Lo afferma il consigliere regionale dei Civici Marche, Giacomo Rossi, che con una mozione chiede alla Regione Marche di attivarsi presso il Governo affinché lo stesso metta in atto tutte le azioni necessarie per velocizzare le procedure per il rilascio dei passaporti e dei permessi di soggiorno.

LEGGI ANCHE: Questura di Ancona, numeri positivi per il rilascio dei passaporti: incremento del 60% rispetto al 2022

La mozione

«È necessario sbloccare in maniera definitiva - scrive Rossi - una situazione che negli ultimi mesi ha creato non pochi problemi ai cittadini marchigiani e non solo. Chi si appresta a richiedere il rilascio del passaporto o del permesso di soggiorno deve aspettare a volte anche più di anno, con tutto ciò che ne consegue: questa cosa non è più sostenibile e per questo ho chiesto che la Regione chieda un impegno chiaro al Governo. Questo disservizio burocratico-amministrativo di portata nazionale è dovuto prioritariamente alla carenza di personale nelle Questure/Prefetture ed ha colpito anche il settore del turismo visto che molti viaggiatori, in alcuni casi, hanno dovuto rinunciare ai viaggi programmati proprio a causa del mancato rilascio del passaporto nei tempi utili».