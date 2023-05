FANO - Sarà la volta buona questa perché l’Aset introduca la tariffa puntuale? L’occasione viene fornita da una mozione che è stata presentata dal gruppo consiliare del Movimento 5 stelle, formato da Tommaso Mazzanti, Francesco Panaroni e Giovanni Fontana, con l’adesione di Giovanni Clini del Partito democratico.

La differenziata stabile

Ormai da tre anni, le percentuali di raccolta differenziata sono stabili tra il 74 e il 75% sul totale dei rifiuti urbani prodotti nel comune di Fano, ma il quantitativo prodotto pro-capite annuo è pari a 588 chilogrammi, ben al di sopra della media regionale che è di 518 chili per abitante all’anno e superiore alla media di tutte le province della regione, dato che Pesaro-Urbino: segna 560 chili; Ancona: 498; Macerata: 511; Fermo: 450; Ascoli Piceno: 560.

La discarica di Monteschiantello, ai ritmi attuali di riempimento, considerando anche la quota di rifiuti speciali, sarà esaurita in pochi anni; solo quindi migliorando la qualità della raccolta differenziata e la quantità in percentuale sul rifiuto avviato allo smaltimento sarà possibile scongiurare, secondo i firmatario della mozione la costruzione di un inceneritore nel territorio regionale.

Dato che con l’attuale sistema misto di raccolta dei rifiuti urbani (raccolta stradale con cassonetti e isole ecologiche e raccolta domiciliare) non è possibile raggiungere quote di raccolta differenziata maggiori delle attuali, l’applicazione di una tariffa puntuale, secondo il peso o il volume dei rifiuti conferiti, rimane la soluzione più efficace.

L'azienda favorevole

«Noi dell’Aset non abbiamo nulla in contrario – ha dichiarato il presidente Paolo Reginelli – la scelta però la deve fare l’amministrazione comunale e correttamente la mozione di cui si parla è stata portata all’approvazione del consiglio comunale. Noi il primo esperimento lo abbiamo fatto a San Costanzo, ma una cosa è farlo in un comune con un limitato numero di abitanti e una cosa è applicarlo alla terza città delle Marche. Ci sono delle differenze di cui dovremo tenere conto: i residenti di San Costanzo ad esempio erano già in possesso di un tesserino che in un certo senso li aveva già abituati all’uso di una modalità poi perfezionata con la tariffa puntuale. Comunque i risultati sono incoraggianti».

Sicuramente c’è da tenere in considerazione una serie di elementi: il primo è un investimento importante, perché sono da sostituire tutti i cassonetti: questi ultimi sono 2.000 sparsi in tutte le oltre 500 isole ecologiche della città e se si calcola che il costo di ognuno di quelli nuovi ammonta a circa 3.000 euro, l’investimento necessario è di 6 milioni di euro, che aumenta a 7 milioni con l’aggiunta delle spese complementari: trasporto, posizionamento, bonifica delle isole.

Le spese fisse ripartite

Tutto questo ovviamente ricadrà sulla tariffa degli utenti, i quali comunque dovranno farsi carico anche delle spese fisse, come lo spazzamento delle strade, dei mercati e la pulizia delle spiagge. Ciò significa che con l’introduzione della tariffa puntuale, è vero che l’utente pagherà il servizio in base ai rifiuti che conferirà all’Aset, ma ci sarà sempre una percentuale di spese fisse che dovrà sostenere per coprire le spese del servizio pubblico. «Se il consiglio comunale ci darà il via libera – ha aggiunto Reginelli – noi ci metteremo subito le mani, ci vorrà un po’ di tempo per metterci a regime, ma siamo pronti per incominciare».