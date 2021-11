Dopo una lunga serie di disagi, ecco l'avvincendamento. Scuolabus, da domani c’è una nuova azienda

SAN COSTANZO - Scende in campo la ditta Re Manfredi per garantire il servizio scuolabus su due linee comunali. Dopo la partenza flop con numerosi disagi in molti comuni delle Marche per le inadempienze e i ritardi fatti registrate dalla Tundo (anche in altre città d’Italia compresa Roma), l’Amministrazione comunale ha reso noto alcune importanti novità che vanno ad incidere sulla riorganizzazione dei trasporti a livello locale.

«Da lunedì 22 novembre (domani ndr), la linea scuolabus per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, trasportati dall’autista Ivan dall’inizio dell’anno scolastico, sarà garantita dalla ditta Re Manfredi con uno scuolabus da 40 posti con alla guida l’autista Christian. L’autista Christian è già a conoscenza del percorso e dell’elenco degli alunni da trasportare avendo iniziato il servizio da lunedì 15 novembre in affiancamento all’autista Ivan. Si anticipa che da dicembre sarà attiva una nuova linea di percorso aggiuntiva con un mezzo e autista forniti dalla ditta Re Manfredi.

Nei prossimi giorni si comunicheranno le informazioni sulla linea aggiuntiva. Il servizio, per le due linee affidate alla Re Manfredi, sarà attivo sino al 4 giugno 2022 e sarà sotto la supervisione del Comune». Anche il Comune di Pesaro ha surrogato la Tundo con un’altra impresa. A Fano incarico confermato ,a il Comune ha pagato alcune mensilità agli autosti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA