SAN COSTANZO Infiltrazioni d’acqua dal soffitto all’interno della palestra “Martina Pagnetti”. L’impianto, su ordinanza dell’ufficio tecnico, è stato dichiarato inagibile e chiuso al pubblico fino al ripristino delle condizioni di adeguata sicurezza. In seguito alle forti piogge avvenute nella serata del 21 novembre infatti, il personale dell’ufficio Tecnico ha riscontrato «un aggravamento dei danni alla copertura del palazzetto dello sport».



L’ordinanza



«La chiusura è stata una decisione difficile ma necessaria», si legge in una nota dell’amministrazione comunale in riferimento all’ordinanza dell’ufficio Tecnico che ha disposto l’interdizione delle attività sportive e didattiche nella palestra. «Si sperava di non dover prendere questa scelta – ha detto il sindaco Filippo Sorcinelli - auspicando che i tempi dell’azione giudiziaria intrapresa nei confronti di chi ha progettato e costruito l’impianto potessero permettere di effettuare un intervento tampone di manutenzione straordinaria prima dell’arrivo dell’inverno.

Inaugurato 15 anni fa



«Il palazzetto è stato inaugurato nel lontano 2008. Diverse le problematiche incontrate che hanno richiesto interventi di manutenzione frequenti nel corso degli anni. L’attuale Amministrazione comunale – ha sottolineato il sindaco Sorcinelli - insediata nel 2019, ha preso atto di questa situazione e ha deciso di indagare più approfonditamente sulle possibili imperizie progettuali e costruttive all’origine di questi problemi. A ottobre 2022, è stata commissionata una perizia tecnica, completata e protocollata nel mese di aprile dell’anno in corso, il cui esito ha accertato i difetti della progettazione e dell’opera poi realizzata».

Non è la prima volta che i giocatori o le società che usufruiscono dell’impianto hanno notato infiltrazioni d’acqua che possono compromettere la sicurezza degli stessi fruitori e del personale che vi opera. Sorcinelli richiama inoltre il fatto che «è attualmente in corso l’azione giudiziaria intrapresa da questa Amministrazione nei confronti della ditta realizzatrice dell’impianto sportivo, del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore.



Seconda udienza



Il sottoscritto sarà personalmente presente, insieme all’avvocato Gianluca Saccomandi dello studio Valentini di Pesaro, alla seconda udienza presso il tribunale di Pesaro (nella prima si è prevista la chiamata in causa dell’assicurazione di un professionista) per rappresentare nei prossimi giorni al giudice l’estrema urgenza e necessità di intervenire, testimoniando lo stato di fatto ovvero l’impossibilità da parte degli studenti e degli sportivi di San Costanzo di poter usufruire dell’unico impianto sportivo coperto del Comune».