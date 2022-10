SAN COSTANZO - Ha perso improvvisamente i sensi ma i familiari hanno subito capito cosa stava succedendo così che prontezza di riflessi e giuste attrezzature hanno salvato la vita di una donna.

È stata la dotazione e l’uso corretto di modalità di intervento e di un defibrillatore a salvare la vita a una donna di 58 anni di San Costanzo.

Quest’ultima è rimasta vittima improvvisamente di un arresto cardiaco mentre si trovava in casa. Il tempestivo intervento dei familiari, che hanno praticato il massaggio cardiaco, ha consentito di guadagnare tempo fino all’arrivo dell’ambulanza, i cui infermieri resisi subito conto di casa stava accadendo, hanno applicato il defibrillatore in modalità semiautomatica ottenendo la ripresa dell’attività cardiaca.

Grazie a questi interventi la signora è arrivata cosciente in ospedale. Ricoverata, è stata sottoposta alle cure del caso e dimessa dopo una decina di giorni. L’episodio ha dato l’opportunità al dottor Alberto Caverni, presidente della associazione Fano Cuore di evidenziare come un corretto intervento da parte dei testimoni può fare la differenza nei casi di arresto cardiaco.

«Di fronte a un arresto cardiaco – ha detto - il coinvolgimento emotivo è sicuramente notevole ma, come dimostra questo caso, chiunque può essere in grado di affrontarlo e mettere in pratica un intervento corretto. Le cose da fare sono semplici: chiamare i soccorsi al numero di emergenza 112, praticare il massaggio cardiaco e usare tempestivamente il defibrillatore semiautomatico esterno, strumento che può essere usato da chiunque dopo la pubblicazione della legge 116 del 2021. L’uso del defibrillatore è facile e sicuro».

La presenza dei defibrillatori si va diffondendo proprio con l’obiettivo di averne uno a disposizione nei primi minuti successivi all’arresto cardiaco. Minore è il tempo d’intervento maggiore è la probabilità di salvare una vita. A San Costanzo un defibrillatore ad uso pubblico si trova presso la farmacia. A Fano 4 sono stati dislocati da Rotary, uno si trova presso la darsena e tra breve uno strumento si troverà nel parco pubblico dei Passeggi.