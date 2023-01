SAN COSTANZO . Spaccio, sequestro di persona ed estorsione. Tre le ordinanze di custodia cautelare emessi dal tribunale di Ancona per altrettanti soggetti. E nella perquisizione nell’abitazione di San Costanzo spunta altra cocaina. Così scatta l’arresto. Andiamo in ordine. I carabinieri hanno fatto luce su un giro di hashish, marijuana e cocaina diffuso tra Ancona e Fano.

APPROFONDIMENTI IL SOCCORSO Vuole farla finita e si getta in mare a Pesaro: salvata da un imprenditore e due giovani



A chi non pagava la droga applicavano tassi di interesse molto alti, per cui i clienti si ritrovavano a dover pagare somme ben più onerose di quanto inizialmente avessero pattuito. Poi i tre passavano alle minacce di aggressioni, che coinvolgevano a volte anche alcuni familiari delle vittime, fino poi ai pestaggi veri e propri. E in un caso anche un sequestro di persona, con un giovane fatto salire in macchina con la forza per minacciarlo. Un cliente si è ribellato e ha denunciato la situazione ai carabinieri che hanno effettuato le indagini che hanno portato il giudice per le indagini preliminari di Ancona a emettere gli ordini di custodia cautelare.

I militari si sono recati quindi a San Costanzo per la perquisizione della casa di un rumeno di 42 anni e qui hanno trovato 35 grammi di cocaina e 2.000 euro in contanti. E’ scattato l’arresto e l’altro giorno c’è stata l’udienza di convalida, con il rumeno difeso dall’avvocato Marco Defendini. Ha spiegato che la cocaina era per uso personale e di averne comprata tanta per spuntare un prezzo conveniente. E che i soldi erano frutto del suo lavoro di cuoco in un ristorante a Fano. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.