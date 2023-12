FOSSOMBRONE - Una delle due pecore rubate dal presepe a sagome di Piancerreto, frazione di Fossombrone, è stata ritrovata in una panchina a Fermignano. A dare la notizia e a provvedere alla consegna immediata Paola Goretti, Orietta Boni e Loredana Codignola che nel volgere di poco tempo si sono guadagnate una marea di like in crescendo sui social media e tantissimi ringraziamenti.

APPROFONDIMENTI IL FURTO Fossombrone, ladri, vandali e sacrileghi: rubate due pecore nel Presepe appena inaugurato

Centinaia di commenti

A coronamento del lieto evento centinaia di commenti a cominciare da chi si chiede perché ogni anno ci sia qualcuno che se la prende con il singolare presepe lungo la Flaminia. Solo l’anno scorso, dopo tanto clamore, c’era stata la riconsegna di quanto sottratto con un biglietto scritto a mano per chiedere scusa per quello che veniva definito solo uno scherzo. «

Ne sono successe di tutti i colori - raccontano gli animatori del rione -: una volta una pecora l’hanno ritrovata a Calmazzo. L’anno precedente sulla sponda del Metauro. Tutto quanto assurdo anche se noi non ci siamo mai arresi».

La telecamera di sorveglianza

C’è chi spera che una telecamera di sorveglianza possa essere d’aiuto nel caso in cui sia in funzione nei paraggi della panchina fermignanese, e chi si dice pronto ad aiutare per piazzarne una ben nascosta proprio nel presepe. C’è solo da sperare che anche la seconda pecora venga ritrovata e rimessa al suo posto. Ci sarà veramente pace per il presepe di Piancerreto?