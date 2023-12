FOSSOMBRONE - Non sanno più cosa fare e a chi rivolgersi gli animatori del rione Piancerreto a Fossombrone. Non hanno fatto in tempo ad allestire all’aperto lungo la Flaminia il tradizionale presepe di sagome che la mattina successiva sono già state rubate due pecore.

Viene da chiedersi a questo punto chi ce l’abbia con tutto quello che viene intrapreso in quell’angolo laborioso della cittadina metaurense. Non si è ancora spento il clamore dell’atto vandalico ai danni della panchina rossa preparata in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tutto ricomincia da capo come se nulla fosse. Sui social media sono state migliaia le persone che hanno espresso condanna e disappunto per le scarpette rosse scaraventate via con disprezzo e per la scritta dal contenuto blasfemo.

«Non sappiamo più a che santo rivolgerci - commentano in un video i volontari di Piancerreto - davvero incredibile quanto sta accadendo». I danneggiamenti al presepe avvengono ogni anno. Stavolta con largo anticipo a conferma che potrebbe trattarsi della solita persona che abita nelle vicinanze. Quasi volesse dimostrare che non teme nulla ed è in grado di fare ciò che vuole in qualsiasi momento. Davvero una brutta storia che provoca solo amarezza e dispiacere a tutti.