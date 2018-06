Presentata la Notte Rosa: Pesaro apre col concerto di Edoardo Bennato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Per ogni gusto. La Notte Rosa, presentata ufficialmente ieri a Milano, fa 13 e festeggia con un ricco programma di ospiti da nord (Lido degli Scacchi, Ferrara) a sud (Pesaro). Proprio a Pesaro uno degli appuntamenti clou: Edoardo Bennato Live in piazzale della Libertà venerdì 6 luglio. L’appuntamento è per il 6 e 7 luglio. Sarà Alvaro Soler, venerdì 6 luglio, ad aprire ufficialmente il 13esimo Capodanno dell’Estate dalla spiaggia libera di Rimini (davanti piazzale Boscovich). Poi, lungo tutto il litorale, Ron, Paola Turci, Maria Antonietta, Giusy Ferreri, Gemelli diversi e tanti altri.