PESARO - Ruba una bici in un palazzo, la richiesta di condanna è esemplare, ma il giudice abbassa notevolmente la pena. E’ la storia di un moldavo di 30 anni che nel luglio 2021 si è introdotto in un condominio del centro storico dopo aver trovato la porta principale del palazzo aperta. Da qui si è mosso vero i garage dove ha trovato una bici elettrica di marca E-mootika del valore di un migliaio d’euro. Non sapendo come uscire perché la serranda del garage era chiusa ha pensato di caricarsi la bici in spalla, salire le scale del condominio e uscire dalla porta principale.



Il compratore



Tutto è sembrato filare liscio tanto che ha piazzato la bici rubata a un connazionale di 42 anni a cui ha rivenduto il mezzo a 50 euro. Un bello sconto rispetto al valore originario. Ma del resto per lui era tutto guadagno. In poche ore la signora proprietaria della bicicletta ha sporto denuncia in questura e sono partite le indagini. I poliziotti hanno acquisito le telecamere di videosorveglianza del condominio ed ecco che il moldavo era stato immortalato proprio mentre saliva le scale con la bici. Non era stato abbastanza attento da vedere l’occhio elettronico.



Richiesta esemplare



Essendo un volto noto, già gravato di precedenti per furti, è stato denunciato ed è finito a processo per furto aggravato difeso dall’avvocato Cristiana Cicerchia, mentre l’acquirente accusato di ricettazione era difeso dal legale Elisabetta De Conti. Il pubblico ministero Giovanni Rizzi ha chiesto una condanna esemplare calcolando la recidiva: 6 anni di reclusione e 1 anno per chi ha comprato la bici. Dopo una breve camera di consiglio il giudice è uscito con la sentenza: 1 anno e 6 mesi per l’autore del furto e assoluzione per il 42enne per la tenuità del fato. L’uomo infatti ha subito restituito il mezzo.