Pesaro, spesa fortunata all'alimentari: vince 25mila euro alla Lotteria degli scontrini

PESARO - La dea Bendata guarda ancora benevolmente le Marche, questa volta tramite la Lotteria degli Scontrini che vede come protagonista ancora una volta la provincia di Pesaro che si è vista assegnare uno dei 15 premi nazionali settimanali di importo pari a 25.000 euro.

Il fortunato signore, che nei giorni scorsi si è recato nella sede ADM – Ufficio per le Marche sede di Ancona, ha dichiarato che la vincita ha riguardato lo scontrino di un suo acquisto per generi alimentari aggiungendo che, da quando nel 2021 è iniziata la lotteria, ha sempre fatto acquisti utilizzando il proprio bancomat e mostrando il codice personale. La vincita è stata molto utile, visto che ha entrambi i figli studenti universitari.

I funzionari incaricati hanno provveduto a identificare il vincitore e ad attivare la procedura per l’accredito sul conto corrente, che avverrà entro novanta giorni dalla richiesta.