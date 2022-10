Superenalotto, un'altra vincita nel Fermano. Ecco dove è stato centrato il "5" e quanto vale il colpo

PEDASO - Le Marche e il Fermano si scoprono fortunate: nel concorso del 29 ottobre del SuperEnalotto un giocatore ha centrato un “5” del valore di 39.494,21 euro. La giocata vincente è stata registrata nella tabaccheria di via della Repubblica 37/29 a Pedaso. La rincorsa al Jackpot prosegue con il montepremi arrivato a 298,5 milioni. record nella storia del gioco - che saranno in palio nella prossima estrazione in programma domani. Le Marche, dunque, si confermano terra fortunata con l'ultima sestina vincente arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone, sempre in provincia di Fermo.