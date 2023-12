Pesaro, i vigili del fuoco salvano tre cani finiti in un burrone e nella Gola del Furlo

PESARO - I vigili del fuoco del comando di Pesaro Urbino hanno effettuato due interventi per recuperare tre cani finiti in luoghi impervi da cui non riuscivano più a risalire. Il primo intervento è stato effettuato stamattina (31 dicembre 2023) a Sassocorvaro: sul posto la squadra di Macerata Feltria che si è calata in un dirupo profondo circa 30 metri. Utilizzando tecniche di derivazione speleo-alpine, ha posizionato il cane di grossa taglia su una barella speleo issandolo fino alla sommità del burrone.

Tre cani finiscono in un burrone e nella Gola del Furlo: salvati dai vigili del fuoco

Il secondo intervento si è svolto nel pomeriggio a Cagli per recuperare due cani rimasti bloccati lungo le sponde del fiume Metauro nella gola del Furlo. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Cagli e la squadra Fluviale di Pesaro che hanno disceso il fiume con il gommone da rafting, fatto navigazione verso valle recuperando un cane alla volta per poi riconsegnarli al proprietario.