Pesaro, beccato a vendere marijuana nel parco dello spaccio: lui arrestato, la cliente riesce a scappare

PESARO - Vende droga a una donna, arrestato ventenne nigeriano. È successo intorno alle 13 al Parco Miralfiore. In azione i carabinieri di Pesaro e della Compagnia Intervento Operativo del Reggimento Carabinieri Calabria, è stato sorpreso un cittadino nigeriano senza fissa dimora, con regolare permesso di soggiorno, nell’atto di cedere marijuana a una giovane donna.

Alla vista dei militari il ventenne è scappato gettando la sostanza fra i cespugli del parco ma lui è stato raggiunto e la droga recuperata: marijuana divisa in 4 dosi, per un totale di circa 9 grammi. Il giovane è stato arrestato per detenzione e spaccio e domani sarà processato con rito direttissimo. L’acquirente è scappata a sua volta, facendo perdere le proprie tracce.

