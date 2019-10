Jesi: ancora spinelli al parco del Vallato e due ubriachi al volante

JESI - Ancora ubriachi al volante e ragazzi sorpresi con la droga in tasca. Cattive abitudini scoperte nel fine settimana durante i controlli eseguiti dai carabinieri del Norm della Compagnia di Jesi. Sabato mattina i militari hanno controllato un 18enne all’interno del parco del Vallato, luogo con una sinistra fama di piazza dello spaccio, trovandolo in possesso di un involucro con poco più di mezzo grammo di marijuana. Appena una dose per uno spinello, ma sufficiente per far scattare la segnalazione del giovane alla prefettura come consumatore di stupefacenti.

Parco del Vallato, task force in azione Spacciatori e sbandati sono alle corde

Sempre nutrito il capitolo degli ubriachi sorpresi a giudare. Un 37enne al volante di una Citroen, fermato sabato sera in via San Pierto a Jesi, era così ubriaco che a capirlo non serviva nemmeno l’alcoltest, un esame a cui (non a caso) il conducente non si è voluto sottoporre. È stato lo stesso denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche con rifiuto di sottoporsi ad accertamenti. La patente gli è stata ritirata ed il veicolo sequestrato e sottoposto a fermo amministrativo per 180 giorni. Ha accettato la prova dell’etilometro invece un 21enne di Monte San Vito fermato in via Udine a Chiaravalle al volante della sua Renault Clio. Verdetto impietoso: un tasso di alcol nel sangue oltre il doppio del consentito. Anche per lui, denuncia e patente ritirata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA