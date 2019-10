Pesaro, travolto mentre attraversa sulle strisce pedonali: è gravissimo

PESARO - Sono molto gravi le condizioni di un pensionato pesarese di 84 anni che è stato investito nel tardo pomeriggio di lunedì sulle strisce pedonali. E’ successo intorno alle 19 in via del Novecento, nella zona della Celletta. L’anziano è stato travolto mentre attraversava regolarmente nello spazio consentito ai pedoni da un 62enne pesarese che si trovava al volante di una Fiat Seicento: a fianco del conducente anche l’anziana madre.

L’impatto tra l’auto e il pedone è stato piuttosto violento e ha catapultato l’84enne contro il cofano dell’utilitaria per poi farlo ricadere sull’asfalto. Sul posto la polizia locale e il personale del 118 che ha trasportato il pensionato ad Ancona dove è stato ricoverato in prognosi riservata sia per il trauma cranico e facciale riportato sia per l’età avanzata.

