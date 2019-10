Auto parcheggiata in discesa investe 5 bambini davanti all'asilo: uno è gravissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIERI - Un'auto parcheggiata in discesa ha travolto cinque bambini davanti a un asilo nido. Succede a Chieri (Torino), dove l'auto, per cause in corso di accertamento, ha iniziato a muoversi, investendoli. Tre piccoli feriti, uno in codice rosso, uno giallo e uno verde, sono stati portati in diversi ospedali cittadini. L'auto è di proprietà di un papà. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.