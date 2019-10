Pesaro, sparita la collezione di monete da due euro: torna l'allarme furti in casa e nei negozi

PESARO - Tre furti, tre bersagli diversi e una modalità studiata nei dettagli per creare un diversivo e darsi alla fuga. Dalla collezione di monete agli abiti. Il colpo più singolare è stato al negozio di abbigliamento Calliope in via Branca. Qui un ragazzo straniero è andato in camerino a provare alcuni vestiti. Poi una volta uscito li ha messi in una busta, asportando le placche antitaccheggio.

I dipendenti del negozio si sono accorti così hanno chiesto al ragazzo di fermarsi. Ma lui ha inscenato una finta telefonata e mentre gli addetti lo richiamavano lui ha passato la busta coi vestiti a un suo connazionale che si è dato alla fuga. Un passaggio di consegne che è avvenuto rapidamente e che ha mandato tutti in confusione. Tanto che l’uomo al telefono ha detto di non avere nulla in mano e se ne è andato. All’interno della busta c’erano tre pantaloni e una giacca per circa 190 euro.



Sul caso indagano i carabinieri. Il locale è provvisto di telecamere di videosorveglianza. I carabinieri hanno dovuto raccogliere altre due denunce per furto. Il primo caso in via Luino, una traversa di via Goito. Qui i ladri hanno agito durante la mattina approfittando dell’assenza dell’inquilino, un anziano signore pesarese. Una volta forzato il portone di ingresso hanno messo tutto sotto sopra e svuotato cassetti per arrivare al loro obiettivo, la scatola dei preziosi. Hanno rubato anelli, collane e oro per un valore stimato di circa 10 mila euro. Un colpo importante non solo per il valore economico ma anche per quello affettivo visto che i gioielli erano anche dei ricordi di famiglia. Altro colpo in via Vico nella zona di Montegranaro Muraglia. Anche qui la stessa modalità. I ladri hanno forzato il portone di un appartamento e sono entrati. Ma invece di oggetti in oro hanno portato via una scatola molto particolare. All’interno una collezione di monete da 2 euro per un valore di 2000 euro.

Ma attenzione perché certe monete di questo taglio possono avere anche un valore molto alto. Per esempio i due euro di Monaco del 2007, coniata per onorare il 25esimo anniversario dalla morte di Grace Kelly, possono avere un valore anche di 2000 euro perché molto rare. L’edizione San Marino 2004 coniata in 110mila monete dedicate allo storico Bartolomeo Borghesi ha un valore di 150/200 euro. Quelle del Vaticano 2005 circa 300 euro. Vale fino a 500 euro, invece, la moneta da 2 euro coniata nel 2015 a Monaco in occasione dell’800° anniversario della costruzione della prima fortezza nella città bavarese.

