I ladri svaligiano la casa: il palo sorpreso e arrestato sopra un'altalena

di Jacopo Zuccari

MONDOLFO - Un arresto e una denuncia. I carabinieri stringono il cerchio su una banda accusata di aver svaligiato un appartamento di Mondolfo nel rione di San Sebastiano. I militari della stazione di Mondolfo hanno tratto in arresto per concorso in furto aggravato in abitazione Gabriel Mikolli, 33 anni, nato in provincia di Caserta, sospettato di aver fatto il “palo”. La tempestiva segnalazione al 112 e la conoscenza capillare del territorio da parte dei militari della stazione di Mondolfo, unitamente ai carabinieri della stazione di Marotta, hanno dato una svolta alle indagini.Lunedì intorno alle 12 arriva alla locale stazione la telefonata di un cittadino di Mondolfo che segnala la presenza di un uomo dall’atteggiamento sospetto in via Meroni. Il soggetto viene visto aggirarsi nei pressi delle abitazioni e, forse accortosi di essere osservato, si siede su un’altalena. Immediata la risposta alla segnalazione da parte dei carabinieri, che dopo pochi secondi sono arrivati nel parco sottoponendo il giovane al controllo.