Senigallia: furti nell'area commerciale: un arresto e tre denunce

Ultimo aggiornamento: 15:30

SENIGALLIA - Controlli no stop: anche nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Senigallia sono intervenuti per due volte nell’area commerciale che insiste nella zona Molino di Senigallia, dove sono stati perpetrati dei furti.Nella giornata di venerdì i militari hanno sorpreso tre persone che avevano rubato alcuni capi di abbigliamento dalla King Sport, ai quali avevano tolto le placche anti-taccheggio, nella speranza di non essere scoperti. Purtroppo per loro al momento dell’uscita il dispositivo anti-taccheggio di uno dei capi rubati ha dato l’allarme ai dipendenti del negozio, che hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri . I militari, giunti subito sul posto hanno verificato che negli zaini dei giovani erano nascosti sette capi di abbigliamento sportivo. La merce rubata è stata restituita al personale del negozio. I tre giovani, tutti residenti in varie località della provincia di Ancona e di Pesaro Urbino, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per furto aggravato.Nella giornata di sabato invece un uomo di origini marocchine, senza fissa dimora, si è recato all’interno del supermercato IperSimply, dove ha prelevato alcune bevande alcoliche e le ha nascoste sotto gli indumenti, dirigendosi all’uscita senza pagare. I suoi movimenti sono stati notati da personale del supermercato, che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri, i quali giunti sul posto hanno rinvenuto vari contenitori di vino, occultati sotto il giubbotto dell’uomo, già gravato da precedenti specifici e già sottoposto alla misura di prevenzione dell’Avviso Orale, emesso dal Questore. Per lui sono scattate le manette, ed è stato arrestato per furto aggravato. Anche in quel caso la refurtiva è stata restituita a personale del supermercato.