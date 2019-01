«Sei una scimmia di m...» insulti razzisti choc al match tra ragazzini

di Simonetta Marfoglia e Camilla Cataldo

PESARO - «Sei una scimma di m...»: un insulto razzista ripetuto uno, due, tre volte rafforzato dai “buu” da stadio. Cori e invettive che gli avversari scandiscono a fine partita negli spogliatoi contro un cestista, un ragazzo pesarese di 17 anni di colore, figlio di immigrati. Succede a Montelabbate a un incontro di una serie cadetta qualche giorno fa. La faccia brutta dello sport, quello stesso sport che sulla carta è un invito alla coesione e al fare squadra.Una ragazzata? Per qualcuno non lo è e se quel qualcuno si chiama Walter Magnifico, simbolo del basket pesarese e dell’indimenticata stagione della Scavolini dei campioni, ecco che il tutto assume - per fortuna - rilevanza extra locale, perchè obbliga tutti, il mondo dello sport in primis a riflettere e a interrogarsi su quale strada intraprendere prima che certe situazioni possano sfuggire di mano.