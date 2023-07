PESARO Erano in due, giovanissimi, e in scooter. Avevano i caschi a tentare di celare le fattezze del viso, ma i corpi tradivano la giovane età e, soprattutto, avevano in mano un coltello e intenzioni tutt’altro che pacifiche. Il loro obiettivo era un distributore su Strada della Romagna lungo la statale 16 che da Cattabrighe porta alle Siligate e volevano rapinarlo della cassa. Per questo si sono mostrati al benzinaio. E’ accaduto ieri nel tardo pomeriggio.



Nel gabbiotto



I due ragazzini in scooter sono piombati all’improvviso: in quel momento non c’erano altri clienti, il benzinaio, 61 anni, era all’interno del gabbiotto e stava aspettando la fine del turno per chiudere. «Uno mi sembrava quello che ha vinto Sanremo, quello di “Soldi”. Come si chiama? Ah sì, Mahmood» racconterà poi l’uomo, che è rimasto leggermente ferito a un fianco, ai poliziotti che ora sono incaricati delle indagini. Il benzinaio quando ha visto i due è andato loro incontro, pensava a un pieno per lo scooter, ma i due ragazzini, avevano ben altre intenzione. Mentre uno continuava a tenere salde le manopole dello scooter il passeggero dietro ha mostrato un coltello. Non era naturalmente Mahmood, ma l’obiettivo restava comunque quello: soldi, soldi, soldi. Miravano alla cassa, ma non ci sono riusciti. O meglio il colpo è andato in porto a metà. Il ragazzino con il coltello - descritto «con una grossa lama» - ha puntato l’arma contro il benzinaio: «Dacci il denaro».

Il taglio

E per essere ancora più convincente lo ha puntato all’altezza del fianco destro dell’uomo provocandogli un leggero taglio. A quel punto il benzinaio ha dato loro quanto aveva in tasca, circa 500 euro in contanti, che i due hanno afferrato di getto. Il loro obiettivo era comunque la cassa in chiusura. Ma è a questo punto che il benzinaio ha avuto un moto d’istinto dettato dalla paura e dalla forza di sopravvivenza e ha reagito come in quel momento sembrava gli convenisse. Ovvero scappando. L’uomo ha preso e ha voltato le spalle ai rapinatori fuggendo per cercare aiuto. Colti alla sprovvista i due rapinatori hanno desistito dall’irruzione nel gabbiotto e hanno preferito a loro volta scappare, fuggendo in scooter in direzione di Pesaro. Il benzinaio invece è scappato verso la piazzola dell’area di servizio e poi quando si è reso conto di essere al sicuro e che i due non lo stavano inseguendo ha dato l’allarme denunciando quanto era accaduto.