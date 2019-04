Notre-Dame: raccolta fondi al Rossini Opera Festival ed il sindaco invita Macron

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – «Rossini adotta Notre-Dame», dice il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. «Grande tristezza in città per l’incendio di uno dei luoghi sacri e monumentali più importanti del mondo. Ma Notre-Dame risorgerà e noi vogliamo essere subito vicini e solidali», scrive su Facebook il sindaco. «Ho appena scritto al presidente Emmanuel Macron, grande esperto e amante della musica di Rossini, ribadendogli il nostro invito al Rossini Opera Festival. Durante il quale organizzeremo una serata internazionale di raccolta fondi per la ricostruzione della cattedrale. La bellezza e il genio di Rossini, deceduto proprio a Parigi, per la bellezza e la cultura mondiale», chiude Ricci.