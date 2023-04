Pesaro, Bruno e Mario, i fratelli ritrovati dopo decenni grazie a "The Voice": «Che emozione»

PESARO - Mario Aiudi spopola a "The voice Senior" e mentra va in onda non sa di avere un fratello. Bruno Foti, invece, quel fratello lo cerca da anni e quando sente la storia di Mario in tv resta foglorato: eccolo. I due fratelli ritorvati si sono poi incontrati a "I fatti vostri" condotto da Salvo Sottile.

Mario Aiudi, pesarese, è cresciuto in orfanotrofio, a 8 anni si trasferirà a Londra dove cavalcherà il suo talento musicale. Bruno Foti, di 3 anni più grande, dopo il matrimonio si trasferisce a Rimini. «Ma ho sempre saputo di avere un fratellastro - racconta - anche se non avevo elementi per trovarlo». «Sapevo solo che era cresciuto orfanotrofio a Pesaro e che si era trasferito all'estero». E quando ha sentito la storia di Mario in tv ha avuto una folgorazione. Le sue figlie hanno contattato la Rai, che li ha messi in contatto fino al primo incontro, a Pesaro. «È stata un'emozione fortissima» ha detto Bruno. «È un miracolo – ha detto Mario Aiudi a Salvo Sottile – nemmeno sapevo di avere un fratello. È bellissimo»