The Voice Senior, il pesarese Mario Aiudi (83 anni) primo finalista: «Grazie a questo programma ho ritrovato un fratello»

PESARO - Primo finalista e “carrambata” in diretta: il pesarese Mario Aiudi, 83 anni portati splendidamente, è il primo finalista di The Voice senior, la trasmissione su RaiUno condotta da Antonella Clerici. La sua splendida voce ha conquistato tutti, ma molto toccante è anche la sua storia che grazie alla ribalta televisiva ha avuto un inaspettao colpo di scena: «Grazie a questa trasmissione ho trovato un fratello che non sapevo di avere», ha detto Mario commosso mentre i giudici di The Voice applaudivano la sua esibizione con "Quando quando quando” di Tony Renis cantata in italiano e in inglese.

Mario Aiudi, il pesarese che ha incantato The Voice Senior

«Forza Mario canta, incanta e vinci», le parole che il sindaco MatteoRicci ha postato su Facebook durante le sue prime performance: «Che grande storia, che voce,che grinta e che personalità Mario Aiudi.Tutta Pesaro ti applaude». E quella di Aiudi è davvero una grande storia, tutta da raccontare: cresciuto in orfanotrofio, a 18 anni ha lasciato l'Italia per andare a Londra, dove grazie alle sue doti canore ha fondato un gruppo musicale con in quale ha girato il mondo, arrivando a duettare anche con Frank Sinatra. Poi il ritorno a Pesaro dove riprende a cantare, fino alla grande avventura televisiva che sta rendendo omaggio ad un grande talento e a un grande uomo.