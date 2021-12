Marche Nord, i medici fanno squadra. A gennaio la riorganizzazione partirà dal pronto soccorso

PESARO - E' stato il primario Gabriele Frausini a guidare la conferenza stampa della vigilia di Natale organizzata nel reparto di Muraglia dell'ospedale Marche Nord. Primari in campo, - fra gli altri hanno partecipato il responsabile di Chirurgia Alberto Patriti, di Ematologia Giuseppe Visani e della Rianimazione Michele Tempesta - per ribadire che sì, la situazione è difficile e la quarta ondata di Covid la sta rendendo ancora più complessa e complicata, ma che Marche Nord ha le capacità per reagire e riorganizzarsi. Una risposta anche a quanto sta succedendo al Pronto soccorso, la trincea dell'emergenza per cui il responsabile Umberto Gnudi non ha esitato a lanciare dichiarazioni forti con inevitabili strascichi polemici non solo di carattere sanitario ma anche politico all'indirizzo della Regione Marche. Ed è proprio dal Pronto soccorso che inizierà la riorganizzazione di Marche Nord a partire dai primi di gennaio con i medici di altri reparti che hanno dato la disponibilità a offrire un supporto in attesa che buone nuove possano venire dai bandi sui medici dell'emergenza di prossima scadenza.

La proposta della Direzione generale di Marche Nord è quella di attivare quella che in gergo tecnico e sanitario viene chiamata “charging room” ovvero realizzare per i pazienti che entrano in Pronto soccorso una continuità assistenziale garantita dall’area medica dove gli specialisti sono in grado di prendere in carico il paziente di propria competenza garantendogli, quando possibile, una dimissione precoce, con presa in carico ambulatoriale oppure un ricovero in tempi brevi.

