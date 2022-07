Una vita per il sociale, è morto a 75 anni Marcello Secchiaroli. Politica in lutto

PESARO - È morto Marcello Seccchiaroli, 75 anni, nato a San Marcello ma pesarese d'adozione. Era cresciuto e maturato politicamente nel mondo cattolico di base. Dipendente della Banca delle Marche dal 1970, dopo aver ricoperto incarichi sindacali, è stato dal 1985 al 1995 assessore ai servizi sociali e problematiche giovanili del Comune di Pesaro.

Eletto consigliere regionale nel 1995, ha ricoperto la carica di presidente della II Commissione Bilancio e Programmazione e componente della V Commissione sanità e servizi sociali. Nella scorsa legislatura è stato anche presidente della Consulta regionale per l’Handicap. Politico e uomo di grande sensibilità, onestà e coerenza ha segnato la vita di questa città e di questa regione con il suo impegno per le persone più fragile, le situazioni ai margini rendendoli soggetti attivi e protagonisti della propria storia. La notizia si è subito diffusa in città e sui social, dove sono subito comparsi tantissimi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.