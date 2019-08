Ladri acrobati e ragazzini â€‹a caccia di scooter: è allarme rosso per i furti

di Luigi Benelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Raffica di furti in abitazione. A caccia di oro e diamanti. Ma anche ragazzini che volevano rubare motorini al San Decenzio. Una serie di allarmi arrivati alla centrale operativa dei carabinieri sul tema di razzie. Ancora bande in azione nel weekend. E persino nei borghi. Già perché in via Madonna Dei Mazza a Novilara i ladri hanno appoggiato una scala all’esterno di un’abitazione e sono saliti fino al primo piano.Qui hanno forzato una finestra per penetrare dentro casa. I proprietari erano assenti, probabilmente fuori per trascorrere la domenica al mare. Una volta dentro i ladri hanno svuotato armadi e cassetti finchè hanno trovato monili in oro per un valore di circa 800 euro.