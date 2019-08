La bella pranoterapeuta e i finti tecnici del gas: due anziani truffati

di Luigi Benelli

PESARO - Due truffe nel giro di un’ora. Cambia il copione, declinato a seconda delle esigenze, ma resta la sostanza: anziani derubati dei loro averi. Il primo caso è avvenuto in via Luino poco dopo le 19.Un anziano si è visto avvicinare da una donna distinta, di bella presenza che si è presentata come pranoterapeuta in grado di guarire malanni e dolori. L’anziano c’è cascato e l’abile donna ha imposto le mani “magiche” sul collo della vittima. Una sorta di massaggio fatale, una imposizione delle mani che però è costata molto cara alla vittima. Niente guarigione o sollievo, ma solo alleggerimento. Già perché dopo il trattamento, la donna si è data alla fuga in tutta fretta lasciando lì la vittima. Che in pochi istanti si è accorto di quanto accaduto. Ovvero che al collo non c’è più la catenina d’oro, il vero obiettivo della ladra. E’ stata immediatamente chiamata la Polizia che ha raccolto la denuncia e la descrizione della sedicente pranoterapeuta.