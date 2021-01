Effetto milionario dopo il grande colpo alla Lotteria Italia, tutti vogliono un biglietto

PESARO - Nel lockdown di marzo le tabaccherie sono state tra i pochi esercizi a non dover tirare giù le saracinesche, e proprio da due tabaccherie baciate dalla fortuna sono arrivate per Pesaro le prime soddisfazioni del 2021, con la vittoria di sei milioni di euro nel giro di poco meno di una settimana.

«I tempi sono prematuri per le statistiche ufficiali - commenta Lorenzo Paolini, presidente provinciale Fit di e titolare della rivendita di Villa Ceccolini - se c’è stato un incremento effettivo delle vendite lo vedremo nei prossimi mesi, ma sono pronto a scommettere che almeno per le prossime due settimane a Pesaro si tenterà molto di più la fortuna, specialmente alla Tabaccheria2000 di Fabrizio Marcheselli, dove è stato vinto il milione di euro al Millionday, e alla Tabaccheria Cardinali, che nella calza della Befana ha trovato il biglietto da cinque milioni di euro».

Pare i neofiti della “giocata” siano molti: «Anche nel mio esercizio - spiega sono tanti i clienti, che prima magari erano abituati a comprare solo le sigarette, a chiedermi un gratta e vinci o a puntare al Millionday, che costa solo un euro e finora era piuttosto sconosciuto. E’ fisiologico: adesso le persone sanno che il colpo di fortuna può accadere e vogliono provarci. E’ un po’ la psicologia del giocatore: anche con le lotterie canoniche o il Gratta e vinci, una vincita, seppur piccola, incoraggia a continuare: figuriamoci l’effetto che fa sapere che effettivamente anche i cinque milioni di euro sono una possibilità concreta. Insomma - puntualizza - si può dire che l’anno a Pesaro sia cominciato sotto i migliori auspici e ci auguriamo che possa continuare così. Per noi è bello pensare che siano state proprio le tabaccherie a portare un po’ di lievità rispetto alle notizie cupe degli ultimi mesi: in fondo noi tabaccai siamo stati tra le categorie in prima linea nei momenti più duri del lockdown, e stiamo cercando di stare ancora più vicini ai cittadini rendendo disponibili alcuni servizi dell’anagrafe presso alcune delle nostre rivendite».



Frattanto nessuna nuova notizia sul fortunato vincitore dei cinque milioni di euro, al di là delle indiscrezione che tracciano l’identikit di un trentenne imprenditore non marchigiano sposato con una pesarese, ma la vincita non è stata ancora rivendicata e Marcello Bucci, della Tabaccheria Cardinali teatro del colpo grosso (e che per questo ha diritto a una percentuale), attende: «Dopo il viavai del 7 Gennaio, siamo tornati alla tranquillità, ma non abbiamo ancora idea di chi sia il vincitore, né ci aspettiamo nulla: gli auguriamo comunque ogni bene».

